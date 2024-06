Vinícius Júnior foi o único brasileiro a compor a seleção da Liga dos Campeões revelada pela Uefa. Real Madrid e Borussia Dortmund, finalistas da edição 2023/204 da competição, tiveram quatro indicações cada. No esquema 4-3-3, a equipe ainda contou com representantes do Paris Saint-Germain, do Manchester City e do Bayern de Munique.