O Grêmio deixou de pensar exclusivamente no futebol e tem focado em ajudar pessoas que moram em bairros próximos da Arena, uns dos mais afetados com as enchentes que aterrorizaram toda Porto Alegre. O vice-presidente do clube, Eduardo Magrisso, esteve reunido com o Ministro Paulo Pimenta e pediu uma atenção especial do Governo com as comunidades localizadas na região.