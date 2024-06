Max Verstappen sentiu, neste sábado, o "gostinho" da sua oitava pole na atual temporada de Fórmula 1, mas acabou vendo Lando Norris, da McLaren, "roubar" a volta mais rápida por uma diferença de 0s020. O holandês, no entanto, minimizou o fato de largar no Grande Prêmio da Espanha na segunda colocação e elogiou o desempenho do carro da Red Bull.