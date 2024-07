Autor do gol de empate do Vasco por 1 a 1 com o Botafogo, em duelo realizado neste sábado, em São Januário, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Vegetti "entregou" o acerto de Philippe Coutinho com o clube. O jogador estaria aguardando a rescisão com o Aston Villa, da Inglaterra, para ser anunciado oficialmente.