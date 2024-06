Após a goleada histórica por 6 a 1 sofrida diante do Flamengo, o Vasco anunciou a contratação do ídolo Felipe para ser diretor-técnico da SAF. Amigo pessoal do também ídolo Pedrinho, presidente do clube associativo, o, agora, ex-treinador atuará ao lado do executivo Pedro Martins no comando do futebol.