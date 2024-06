A Vai de Bet, patrocinadora master do Corinthians, enviou uma notificação extrajudicial ao clube cobrando esclarecimentos sobre os pagamentos da Rede Media Social Ltda, intermediadora do acordo entre as partes, à Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda, suposta empresa 'laranja'. A informação foi divulgada primeiramente pelo ge e confirmada pelo Estadão. O documento é assinado pelo advogado Plinio Augusto Lemos Jorge e o diretor executivo da empresa, José André da Rocha Neto.