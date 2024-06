Em uma jornada inspirada do atacante Darwin Nuñez, o Uruguai encerrou com vitória a sua preparação visando a disputa da Copa América. Nesta quarta-feira, a equipe do técnico Marcelo Bielsa goleou o México por 4 a 0, em Denver, nos Estados Unidos, e agora volta as suas atenções para a estreia na competição internacional. Destaque do confronto, Nuñez cravou um hat-trick, enquanto Pellistri completou o placar.