A situação delicada do Corinthians fez torcedores irem até o Parque São Jorge para protestar contra a diretoria. Entre os cânticos entoados no protesto, houve ameaças ao presidente Augusto Melo. O time vem de resultados ruins em campo, está no Z-4 do Brasileirão e perdeu recentemente o patrocinador master, a Vai de Bet, após suspeitas de desvio de dinheiro no repasse do valor acordado.