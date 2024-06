Revoltados com a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, cerca de 30 torcedores ligados a uma torcida organizada invadiram o CT Joaquim Grava, o Parque São Jorge e a sala do presidente Augusto Melo nesta quinta-feira. Eles acessaram o local com morteiros e gritaram palavras de ordem e xingamentos contra a direção do clube.