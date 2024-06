Após um homem levar um tiro por ameaçar torcedores em Hamburgo, a polícia alemã registrou neste domingo mais uma confusão, desta vez envolvendo membros de torcida da Inglaterra e da Sérvia, em Gelsenkirchen, horas antes do duelo entre as duas seleções pela primeira rodada da Eurocopa. Segundo o "Diário AS", ao menos duas pessoas ficaram feridas na briga que registrou arremessos de garrafas e cadeiras.