O dono da SAF do Botafogo, John Textor, publicou nas redes sociais um vídeo mostrando um lance da partida entre o time carioca e o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, questionando a expulsão do zagueiro Adryelson e a atuação do VAR da partida, Rafael Traci. Ele também criticou o senador Jorge Kajuru (PSB-GO), que preside a CPI das Manipulações de Jogos e Apostas.