O técnico Júnior Rocha, do Guarani, não escondeu a decepção ao término do jogo em que seu time perdeu por 3 a 0 para o Mirassol, na terça-feira, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o sexto tropeço na competição, ele vê evolução e promete continuar trabalhando para as próximas rodadas.