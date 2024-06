A um passo de seu quarto título de Roland Garros: a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, venceu sem dificuldades a americana Coco Gauff (3ª) por 6-2 e 6-4, na semifinal nesta quinta-feira (6), e no sábado lutará para se sagrar campeã mais uma vez no saibro de Paris.