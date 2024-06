Vivendo uma grande fase na carreira, Andreas Pereira vê o meio-campo da seleção brasileira mais dinâmico sem a presença de um "5 fixo" após o início do trabalhos do técnico Dorival Júnior para a disputa de dois amistosos, contra o México, no sábado, e diante dos Estados Unidos, dia 12, antes da Copa América. O jogador do Fulham está em Orlando, nos Estados Unidos, com o restante do elenco.