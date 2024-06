Sem poder contar com Cristiano Ronaldo, que recebeu uma semana de folga por ter disputado a final da Copa do Rei Saudita na última sexta-feira, assim como Rúben Neves, Portugal derrotou a Finlândia por 4 a 2, em amistoso preparatório para a Eurocopa, nesta terça-feira, no estádio José Alvalade, em Lisboa. Já a Itália não passou de um empate sem gols com a Turquia,