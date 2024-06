Pouco depois de a seleção masculina perder na Liga das Nações de vôlei, a equipe feminina não decepcionou e salvou o dia do Brasil na competição, nesta quinta-feira. Em Bangcoc, as brasileiras superaram a anfitriã Tailândia por 3 sets a 0, com parciais de 21/25, 20/25 e 23/25, e avançaram às semifinais.