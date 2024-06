Seleção feminina perde do Japão e disputa 3º lugar na Liga das Nações de vôlei

Após uma campanha perfeita, com 13 vitórias em 13 jogos na Liga das Nações, a seleção brasileira feminina de vôlei foi derrotada pelo Japão por 3 a 2 (26/24, 20/25, 25/21, 22/25 e 15/13) neste sábado pela semifinal da competição. Será a primeira final do Japão, rival do Brasil na fase de grupos da Olimpíada de Paris-2024, na competição. As japonesas enfrentam Itália, que venceu a Polônia na outra semifinal. O Brasil disputa o terceiro lugar na Liga das Nações contra a Polônia neste domingo.