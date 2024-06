Uma das apostas do técnico Dorival Júnior para o concorrido setor de ataque da seleção brasileira, o atacante Savinho animou os torcedores do Atlético-MG ao revelar o desejo de retornar ao clube no futuro. Esse reencontro, no entanto, deve demorar, já que o atleta deve reforçar o Manchester City na próxima temporada.