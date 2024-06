O São Paulo voltou a rebater declarações de John Textor, de que jogos do futebol brasileiro que teriam sido supostamente manipulados. De acordo com o dono da SAF do Botafogo, os resultados teriam beneficiado o Palmeiras, inclusive em uma goleada de 5 a 0 aplicada pela equipe alviverde contra os são-paulinos em 2023. Em nota, o clube do Morumbi trata as acusações como "feridas esportivas" e diz que espera que o Botafogo as "cure dentro de campo".