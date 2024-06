O São Paulo ganhou um dia de folga após ser goleado pelo Vasco por 4 a 1, no último sábado, em São Januário, pela 11ª rodada do Brasileirão. O treinador optou por liberar os seus jogadores em uma tentativa de aliviar a dor da derrota que o deixa mais distante dos primeiros colocados. Na segunda, o time tricolor inicia a preparação para o embate com o Criciúma, nesta quinta, às 20h, no MorumBis.