Acabou a invencibilidade de 12 jogos do São Paulo sob o comando do técnico Luis Zubeldía. Nesta quarta-feira, no MorumBis, a equipe tricolor foi superada pelo Cuiabá na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atuação sonolenta dos donos da casa impediu que o time saísse de campo com um resultado melhor.