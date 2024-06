O São Paulo pôs fim à sequência de quatro jogos sem vitória, ao superar o Criciúma, por 2 a 1, nesta quinta-feira, no MorumBis, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo que parecia tranquilo, a insegurança do goleiro Jandrei fez o torcedor tricolor temer um novo tropeço na reta final, mas não houve tempo suficiente para reação dos visitantes.