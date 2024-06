Após a derrota para o Botafogo-SP por 2 a 1, o Santos realizou o seu primeiro treino visando o duelo com o Novorizontino, marcado para esta sexta-feira, às 21h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille aproveitou a atividade, ainda em Londrina, para começar a definir o substituto do lateral JP Chermont, que se apresentou à seleção brasileira sub-20.