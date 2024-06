Com uma atuação bem abaixo da expectativa, o Santos decepcionou a sua torcida ao ser derrotado pelo Botafogo-SP por 2 a 1 em Londrina, nesta segunda-feira, em jogo que complementou a oitava rodada da competição. Esta foi a segunda derrota seguida do time do técnico Fábio Carille, que desperdiçou a oportunidade de voltar a liderar a Série B do Campeonato Brasileiro.