O Santos continua fazendo a limpa em seu elenco. O clube alvinegro anunciou a rescisão do lateral Cadu, cria do clube, de apenas 22 anos, que vinha treinando em separado do grupo principal. Antes dele, os meias Gabriel Carabajal e Juan Cazares já haviam deixado a equipe e gerado uma economia de mais de R$ 5 milhões.