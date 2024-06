"O Santos não cabe em uma Série B". Esse foi o discurso de Paulo Bracks, novo diretor-executivo do Santos, que foi apresentado nesta quinta-feira, na Vila Belmiro. Ele chega com a missão de organizar o clube no objetivo de encaminhar um retorno sem grandes sustos à elite do futebol nacional. Com passagens por times como América-MG, Internacional e Vasco, o novo profissional vai atuar na função de gestor e, informalmente, será tratado como um CEO.