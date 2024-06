O espanhol Carlos Sainz completou a "escadinha" e terminou com o melhor tempo o terceiro e último treino livre do GP da Espanha de F-1, na manhã deste sábado, no Circuito da Catalunha, nos arredores de Barcelona. Nas duas primeiras sessões livres, o piloto da Ferrari havia terminado na terceira e na segunda posição, respectivamente.