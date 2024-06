Foi com a ajuda de um reserva que o Boston Celtics saiu na frente nas finais da NBA, na madrugada desta sexta-feira. Jogando em casa, no TD Garden, a equipe de Boston contou com atuação inspirada do pivô letão Kristaps Porzingis para superar o Dallas Mavericks por 107 a 89 no primeiro jogo da série melhor de sete que decidirá o campeão da NBA.