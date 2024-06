O Red Bull Bragantino está de volta ao G-6 do Brasileirão. Dentro de casa, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, virou para cima do Vitória, por 2 a 1, em duelo válido pela 11ª rodada. A derrota devolveu o time baiano para a zona de rebaixamento.