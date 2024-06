Com a boca seca e os olhos cheios de lágrimas, o atacante Raphinha admitiu ter pensado em desistir do futebol em várias oportunidades ao longo da sua carreira. O filho e a seleção brasileira foram as inspirações que fizeram com que o atleta continuasse atuando em alto nível. A revelação ocorreu durante a coletiva de imprensa, na concentração da equipe comandada por Dorival Júnior, visando a Copa América.