Nesta quarta-feira, um relato emocionado de um ex-jogador do São Paulo comoveu a comunidade do futebol. Everton Felipe, revelado há uma década pelo Sport, anunciou, por meio de um vídeo nas redes sociais, sua aposentadoria aos 26 anos. O jogador culpa as dores que sente no joelho, consequência de uma lesão ainda em tratamento, pela parada precoce no esporte.