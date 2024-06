A renovação travada com Welington e a necessidade de reforçar o elenco ainda mais obriga o São Paulo a se mexer atrás de um novo lateral-esquerdo. E o nome de Alex Sandro, da Juventus, ganhou força nas alamedas do MorumBis. Em evento para anunciar a parceria com a Blue Saúde, nesta segunda-feira, o presidente Julio Casares revelou que o clube é prioridade para repatriar o jogador, mas que um acordo está "muito distante."