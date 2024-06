Presidente do Santos diz ter confiança em Carille e promete reforços pontuais

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, na Vila Belmiro, e veio a público manifestar o seu apoio ao trabalho de Fábio Carille à frente do comando técnico da equipe. Após encerrar uma sequência de quatro derrotas seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro, com o triunfo de 2 a 0 sobre o Goiás, ele aproveitou a presença da imprensa também para dizer que o clube está atento ao mercado e reforços pontuais vão chegar à Vila Belmiro.