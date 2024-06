Queda de performance, lanterna do Campeonato Brasileiro e desgaste com a torcida pela falta de resultados. Esses foram alguns dos argumentos apontados por Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, no CT do clube, para explicar a demissão do técnico Fernando Diniz após a derrota de 1 a 0 para o Flamengo.