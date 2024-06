O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, criticou a escala de arbitragem da CBF e afirmou que o clube do Mato Grosso não pode mais ser "cobaia" no Brasileirão. Após o empate com o Corinthians, na noite de quarta-feira, Dresch apresentou uma lista de jogos em que o Cuiabá contou com árbitros estreantes em jogos da Série A.