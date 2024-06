Depois de enfrentar dias caóticos na gestão do Corinthians na semana passada, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, veio a público nesta segunda-feira para se defender e apontar os supostos responsáveis pelas dificuldades recentes do clube. Em entrevista coletiva de mais de uma hora e meia de duração, Melo culpou "traidores" pelo fim do vínculo com o patrocinador master do clube e negou qualquer chance de impeachment.