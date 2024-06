A estreia do técnico Nelsinho Baptista na Ponte Preta, em substituição João Brigatti, foi com o pé direito. O time paulista venceu o CRB por 4 a 2, neste domingo, no estádio Moisés Lucarelli, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Foi um jogo movimentado, onde, curiosamente, todos os gols saíram no segundo tempo.