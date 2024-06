Embalado pela vitória em cima do CRB no último domingo, por 4 a 2, a Ponte Preta já está se preparando para tentar continuar subindo na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro e se afastar de vez da zona de rebaixamento. No domingo (09), encara o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte, às 18h30.