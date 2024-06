Em baixa após a derrota por 2 a 0 para o Botafogo-SP, na última quarta-feira, a Ponte Preta já começou o seu planejamento visando os dois próximos desafios na Série B do Campeonato Brasileiro: Ceará, na próxima terça-feira em casa, e o dérbi campineiro contra o arquirrival Guarani, no dia 30, na casa do adversário.