Quem aproveitou para fazer uma pausa no intervalo entre os rounds 1 e 2 da luta entre Alex 'Poatan' Pereira e Jiri Prochazka, nas primeiras horas da manhã deste domingo, dia 30, provavelmente não assistiu ao vivo a mais vitória acachapante do brasileiro. Ele simplesmente deixou o adversário checo desnorteado no chão do octógono do UFC 303, realizado em Las Vegas.