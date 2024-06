A Polícia Militar confirmou que um homem foi preso após uma confusão generalizada entre torcedores de Fluminense e Flamengo, que se enfrentam neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela 11ª rodada do Brasileirão. O homem estava na posse de uma tesoura, dois celulares, papel de seda, um protetor bucal e drogas. O confronto ocorreu na região do Tanque, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro.