Enfrentar um dos candidatos ao título e ainda por cima fora de casa. Esse é o desafio do Palmeiras para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de um dos gols na vitória de 2 a 0 sobre o Vasco, Piquerez quer o time paulista jogando com atitude, no duelo desta segunda-feira, diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte, em busca de mais um bom resultado.