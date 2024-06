Com gol de Pedro, de pênalti, o Flamengo se garantiu mais uma vez na liderança do Brasileirão, ao derrotar o Fluminense por 1 a 0, neste domingo, no Maracanã, pela 11ª rodada. O resultado aumenta ainda mais a pressão sobre o técnico Fernando Diniz, que foi duramente criticado durante os protestos realizados pelos torcedores ao longo da semana.