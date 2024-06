Um caso de violência causou a suspensão da partida entre San Telmo e Aldosivi, válido pela 19ª rodada da Primera B Nacional (a 2ª divisão do Campeonato Argentino). Antes do apito inicial, um torcedor da equipe da casa explodiu uma bomba na porta do vestiário visitante, causando ferimentos no técnico Andrés Yllana. O suspeito ainda não foi identificado.