O Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira após três dias de folgas ao elenco e iniciou a preparação para o duelo com o Vasco, dia 13 de junho, diante do Vasco, no Allianz Parque. E o zagueiro Naves era quem tinha mais motivos para celebrar, pois renovou seu contrato até o fim de 2028 e recebeu um aumento salarial.