Palmeiras vence 5ª seguida com brilho de Estêvão e retorno de Dudu, aplaudido no Allianz Parque

Protagonista da maior venda da história do futebol brasileiro, Estêvão prova, a cada jogo, que o Chelsea pagou pouco por ele. Os 61,5 milhões de euros são uma quantia vultosa, mas é difícil dimensionar quanto vale um jogador tão talentoso quanto o garoto. O jovem atacante de 17 anos foi mais uma vez decisivo em uma vitória do Palmeiras, que emplacou o quinto triunfo seguido, ao ganhar do Juventude por 3 a 1 no Allianz Parque. O duelo marcou o retorno aos gramados de Dudu depois de mais de 300 dias.