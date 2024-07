Sem contar com Gustavo Gómez e possivelmente sem Murilo, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na derrota por 3 a 0 para o Fortaleza, na última quarta-feira, o Palmeiras terá uma preocupação extra com a defesa no clássico com o Corinthians, às 20h desta segunda-feira, no Allianz Parque, no encerramento da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.