O Palmeiras iniciou a preparação para o clássico com o Corinthians, segunda-feira, no Allianz Parque, com treino tático entre reservas e quem jogou pouco diante do Fortaleza, e com Mauricio realizando a primeira atividade com o grupo. O meia, contratado do Internacional, elogiou a nova casa e garante que estará no jogo apoiando os companheiros.