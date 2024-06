O Palmeiras encaminhou a venda do meia-atacante Luis Guilherme ao West Ham, da Inglaterra. Representantes do time inglês estiveram no Brasil na última semana e trocaram documentos com a diretoria alviverde, avançando nas negociações pelo jogador de 18 anos. O clube alviverde é dono de 80% dos direitos econômicos do atleta e deve fechar a venda por aproximadamente 30 milhões de euros (cerca de R$ 171,5 milhões).