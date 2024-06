O Palmeiras confirmou neste sábado que o meia Rômulo sofreu uma lesão na coxa direita no treino da última sexta-feira. O clube não revelou o tempo de recuperação do atleta, mas a certeza é que não terá condições de enfrentar o Atlético-MG nesta segunda-feira, às 20h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela nona rodada do Brasileirão.